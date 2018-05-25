Nuri Şahin ağızları açık bıraktı
Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin, takımın ABD ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nuri Şahin'in İngilizce soruları İngilizce, İspanyolca soruları ise İspanyolca konuşarak yanıtlaması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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