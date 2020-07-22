Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sözleri!
Anagold 24 Erzincanspor forması giyen genç yıldız Kerem Aktürkoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de kendini kanıtlayıp Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istediğini söyleyen 21 yaşındaki futbolcu Galatasaray iddialarıyla ilgili, "İsmimin Galatasaray ile anılması mutluluk ve gurur verici." ifadelerini kullandı.
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