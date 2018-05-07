Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu İlker Karakaş gözyaşlarını tutamadı
Antalyaspor'a 1-0 yenilerek kümede kalma şansını zora sokan Gençlerbirliği'nin genç futbolcu İlker Karakaş, maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.
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