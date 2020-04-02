Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim gayet iyiler
Geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsü teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, A Spor'un canlı yayınına bağlandı. Günay, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Günay açıklamasında. "Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler. Hastanede de sürekli telefonla görüştük. Başkanımızla da sürekli görüşüyoruz. Sakin olmamız gerekiyor" dedi.
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