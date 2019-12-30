Fenerbahçe'nin deplasman fobisi bitti

Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısının son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti... Dış sahada bu sezon kötü bir performans gösteren Ersun Yanal'ın öğrencileri Çaykur Rizespor galibiyetiyle devre arasına moralli girdi...

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçından önce deplasmanda oynadığı son 4 müsabakada galip gelemedi... Sarı-lacivertliler bu maçlarda BTC Türk Yeni Malatyaspor ve Göztepe ile berabere kalırken İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor'a yenildi... Böylece Fenerbahçe deplasmandaki kötü gidişe de son vermiş oldu...

Dış sahada ilk yarıda 9 karşılaşma oynayan Ersun Yanal'ın öğrencileri 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 12 puan topladı... Sarı-lacivertliler ilk yarıda Çaykur Rizespor dışında deplasmanda Medipol Başakşehir ve Yukatel Denizlispor'u aynı skorla 2-1 mağlup etti...