Beşiktaş yeni transferini açıklıyor
Beşiktaş’ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş, sosyal medya hesabından taraftarı heyecanlandıran “Come To Beşiktaş” paylaşımı yaptı. A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, Ana Haber programına canlı bağlanarak transfere dair detay ve gelişmeleri aktardı. Gündoğar, “Beşiktaş, 19.03’te Tyler Boyd transferini açıklayacak” ifadelerini kullandı.
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