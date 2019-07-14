Beşiktaş'ta Vitor Hugo harekatı
Transfer çalışmalarında önceliği stopere veren Beşiktaş, Fiorentına'nın Brezilyalı oyuncusu Vitor Hugo için harekete geçiyor.
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