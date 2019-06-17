Ahmet Ağaoğlu: Nwakaeme'ye 4 milyon Euro teklif edildi

TRT Spor'a konuşan Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ÇOĞU TAKIMIN GELİR-GİDER DENGESİ NEGATİF

"Şöyle bir realite var: Takımların gelir-gider dengeleri 4-5 kulübümüz hariç negatif. Bu durumu genel kuruldaki konuşmamda da söyledim. Gelir-gider dengeniz negatifse, gelir-gider dengenizi sağlayabilecek borç ve gelir oranı doğrultusunda transfer yapmanız gerekir. Bunun üzerinde transfer yaptığınız takdirde Avrupa kupalarından men, puan silme ve küme düşme riskini de göze almak zorundasınız.

TRANSFERDE 3 MİLYON EURO'YU GEÇMEYECEĞİZ

"Yapacağımız transferler maksimum 3 milyon Euro ile sınırlı kalacak. Genç, verimli, bonservisi elinde olan veya bonservis bedeli çok düşük isimler transfer etmek için çalışacağız. Para harcadığınız takımın performansını değil, borç yükünü artırıyorsunuz. Artık deniz bitti. Altyapıya yatırım yapıp, gelir-gider dengesini sağlamak gerekir."

NWAKAEME'YE 4 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ, SATMADIK

"Geçen yıl 1.1 milyon Euro'ya aldığımız Anthony Nwakaeme'ye 4 milyon Euro teklif geldi, satmadık. Buy out maddesi vardı, onu kaldırdık ve rakamı da 8 milyon Euro'ya çektik."

RODALLEGA'YA YENİ MUKAVELE SUNDUK

"Maaş bütçemiz Finansal Fair Play gereği 17 milyon Euro ile sınırlı. Rodallega'nın maliyetini düşürerek sözleşmesini uzatma teklifinde bulunduk."

YUSUF VE ABDÜLKADİR TAKIMDA KALACAK

"Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü takımda tutacağız. Gelen tekliflerin hepsini teşekkür ederek reddettik."

FIRATCAN ÜZÜM'Ü TRANSFER ETMEK İSTİYORUZ

"Fıratcan Üzüm transfer etmeyi düşündüğümüz oyunculardan birisi ancak sözleşme imzalanana kadar hiçbir transfere gerçekleşmiş gözüyle bakamayız. Fıratcan uzun süredir izlediğimiz ve ilgilendiğimiz bir oyuncu."

