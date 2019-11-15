A Milli Takım Andorra maçı için İspanya'ya hareket etti
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçı olan Andorra karşılaşması için İspanya'ya hareket etti. Şampiyonaya katılmayı garantileyen ay-yıldızlılar, İspanya'dan otobüsle Andorra'ya geçecek.
İstanbul'da dün akşam İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 biletini alan A Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki son maçında pazar günü Andorra ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı kafile, Andorra'ya gitmek üzere İspanya'ya hareketi öncesinde saat 10.15 sıralarında İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan burada Andorra maçına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnşallah kazanıp döneceğiz. Artık kazanmaya alıştık. Çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım, saat 11.00'de özel uçakla İstanbul'dan İspanya'ya hareket etti. Ay-yıldızlılar, İspanya'dan otobüsle Andorra'ya geçecek.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Futbol dünyasını sarsan olay ve karar! Sterling-Joe Fernandez kavgasında şok fotoğraf
- Milli futbolcunun menajerinden Galatasaray'a açık mesaj: Görüşmeye hazırız
- Juventus'ta Ronaldo depremi! Sarri sakat demişti
- Spor yazarları Türkiye-İzlanda maçını değerlendirdi
- Ve Galatasaray'ın yükseliş planı tamam! Fatih Terim'den tarihi karar...
- Ozan Kabak'tan dikkat çeken sözler: Galatasaray'da...
- Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! 12 isimden sadece 1'i...
- Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi hamlesi! 5 bomba birden
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.