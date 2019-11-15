Milli Takımımız Andorra'ya hareket etti! İşte görüntüler - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Milli Takımımız Andorra'ya hareket etti! İşte görüntüler

Milli Takımımız Andorra'ya hareket etti! İşte görüntüler

EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan millilerimiz, grupta oynanacak son maç için Andorra'ya hareket etti. Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'un yer almadığı kafilede, Ümit Milli Takımımızdan Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür kafileye dahil edildi.
15 Kasım 2019 Cuma 12:22 Güncelleme: 15.11.2019 12:22
Milli Takımımız Andorra'ya hareket etti! İşte görüntüler

EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan millilerimiz, grupta oynanacak son maç için Andorra'ya hareket etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Takımımız Andorra'ya hareket etti! İşte görüntüler

Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok kafilede yer almadı.

Milli Takımımız Andorra'ya hareket etti! İşte görüntüler

Bu isimler yerine Ümit Milli Takımımızdan Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür kafileye dahil edildi.

Milli Takımımız Andorra'ya hareket etti! İşte görüntüler

İşte millilerimiz yolculuğundan kareler

Milli Takımımız Andorra'ya hareket etti! İşte görüntüler
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN