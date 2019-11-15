Milli Takımımız Andorra'ya hareket etti! İşte görüntüler

EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan millilerimiz, grupta oynanacak son maç için Andorra'ya hareket etti. Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'un yer almadığı kafilede, Ümit Milli Takımımızdan Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür kafileye dahil edildi.

15 Kasım 2019 Cuma 12:22 Güncelleme: 15.11.2019 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





