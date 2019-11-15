A Milli Futbol Takımı ilklerle EURO 2020'de! İşte o istatistikler... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Galeri A Milli Futbol Takımı ilklerle EURO 2020'de! İşte o istatistikler...

A Milli Futbol Takımı ilklerle EURO 2020'de! İşte o istatistikler...

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı garantilerken, birçok ilke imza attı. H Grubu'nun 9. haftasında konuk ettiği İzlanda'yla 0-0 berabere kalarak EURO 2020 vizesi alan milli takım, Şenol Güneş'le önemli bir başarı elde etti. Grupta oynadığı 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Türkiye, topladığı 20 puanla elemelerin bitimine bir maç kala hedefine ulaştı.
15 Kasım 2019 Cuma 11:55
A Milli Futbol Takımı ilklerle EURO 2020'de! İşte o istatistikler...

İlk kez bir maç kala garantiledi

A Milli Takım, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup maçlarının bitimine 1 hafta kala katılmayı garantiledi.

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A Milli Futbol Takımı ilklerle EURO 2020'de! İşte o istatistikler...

Tarihinde 5. defa Avrupa'nın en önemli milli takım organizasyonunda yer almayı garantileyen ay-yıldızlılar, 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra 2020'de de Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı ilklerle EURO 2020'de! İşte o istatistikler...

Milli takım, EURO 1996 ve EURO 2000'den sonra ilk defa üst üste Avrupa Şampiyonası bileti alarak da önemli bir başarıya imza attı.

A Milli Futbol Takımı ilklerle EURO 2020'de! İşte o istatistikler...

Daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonası'na, 2 defa da Dünya Kupası'na katılan milliler, ilk kez grup maçları bitmeden büyük bir turnuvanın biletini aldı.

A Milli Futbol Takımı ilklerle EURO 2020'de! İşte o istatistikler...

Ay-yıldızlı ekip, 1996 ve 2000'deki Avrupa şampiyonalarına play-off maçları sonucunda katılma hakkı kazandı. 2008'deki turnuvaya son maça kadar süren çekişme sonucunda elde ettiği grup ikinciliği ile giden Türkiye, 2016'ya da en iyi üçüncü olarak katılmayı başarmıştı.

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