A Milli Futbol Takımı ilklerle EURO 2020'de! İşte o istatistikler...

Ay-yıldızlı ekip, 1996 ve 2000'deki Avrupa şampiyonalarına play-off maçları sonucunda katılma hakkı kazandı. 2008'deki turnuvaya son maça kadar süren çekişme sonucunda elde ettiği grup ikinciliği ile giden Türkiye, 2016'ya da en iyi üçüncü olarak katılmayı başarmıştı.