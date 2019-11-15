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A Milli Futbol Takımı ilklerle EURO 2020'de! İşte o istatistikler...
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı garantilerken, birçok ilke imza attı. H Grubu'nun 9. haftasında konuk ettiği İzlanda'yla 0-0 berabere kalarak EURO 2020 vizesi alan milli takım, Şenol Güneş'le önemli bir başarı elde etti. Grupta oynadığı 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Türkiye, topladığı 20 puanla elemelerin bitimine bir maç kala hedefine ulaştı.
15 Kasım 2019 Cuma 11:55
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İlk kez bir maç kala garantiledi
A Milli Takım, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup maçlarının bitimine 1 hafta kala katılmayı garantiledi.
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Tarihinde 5. defa Avrupa'nın en önemli milli takım organizasyonunda yer almayı garantileyen ay-yıldızlılar, 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra 2020'de de Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Milli takım, EURO 1996 ve EURO2000'den sonra ilk defa üst üste Avrupa Şampiyonası bileti alarak da önemli bir başarıya imza attı.
Daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonası'na, 2 defa da Dünya Kupası'na katılan milliler, ilk kez grup maçları bitmeden büyük bir turnuvanın biletini aldı.
Ay-yıldızlı ekip, 1996 ve 2000'deki Avrupa şampiyonalarına play-off maçları sonucunda katılma hakkı kazandı. 2008'deki turnuvaya son maça kadar süren çekişme sonucunda elde ettiği grup ikinciliği ile giden Türkiye, 2016'ya da en iyi üçüncü olarak katılmayı başarmıştı.