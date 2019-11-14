Milli yıldızların maç sonu açıklamaları
A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi. Tıklım tıklım tribünler önünde oynanan mücadelede milliler istediğini aldı. Ay-yıldızlılar karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılarak puanını 20'ye yükseltti ve EURO 2020 biletini cebine koydu.
Zorlu karşılaşma sonrası milli yıldızlarımız Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz, Mert Günok ve Okay Yokuşlu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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