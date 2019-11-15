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15 Kasım 2019, Cuma
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'da 9 isim kadrodan çıkartıldı!

Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkartıldı!

A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile Stadı'nda 0-0 berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. 'ye katılma hakkı elde eden A 'da 9 futbolcu Andorra kadrosundan çıkartıldı.

Elemeleri'ndeki son maçında 17 Kasım'da deplasmanda Andorra'yla karşı karşıya gelecek A Milli Takımımızın, bugün bu ülkeye yapacağı yolculuk öncesinde aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Buna göre Emre Belözoğlu, , , , Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve aday kadrodan çıkarıldı.

Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takımımızın Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A 'a alındı.

  1. 15.11.2019
  2. Güncelleme: 15.11.2019 10:24
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