Milliler maçın oynanacağı stada hareket etti
EURO 2020 elemeleri kapsamı grup maçlarında fırtına gibi esen A Milli Takım'ımız son oynadığı İzlanda maçı sonrası EURO 2020'ye katılmayı garantilemişti. Bu akşam ise ay-yıldızlılar Andorra ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Milliler maçın oynanacağı stada doğru hareket etti.
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