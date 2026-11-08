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Aslan geri döndü

Efeler Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta İstanbul Gençlik’i 25-18, 15-25, 26-28, 23-25’lik setlerle 3-1 yendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 06:50
Aslan geri döndü

SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda karşılaştığı İstanbul Gençlik Spor'u 3-1 mağlup etti. Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi İstanbul Gençlik Spor, ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette 25-15'lik skorla üstünlük sağlayan Galatasaray, setlerde eşitliği sağladı. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti 28-26 kazanan sarı-kırmızılılar, dördüncü setten de 25-23 galip ayrılarak mücadeleyi 3-1 kazandı.

CAN KOÇ'TAN 21 SAYI

Galatasaray'da Can Koç 21, Stephan Maariflerimde 19 sayıyla öne çıktı. Efe Mandıracı'nın 14 sayıyla galibiyete katkı sağladığı sarı-kırmızılılarda Faik Samed Güneş 8 sayıyla skor katkısı verdi. İstanbul Gençlik'te mücadeleyi Dick Kooy 23, Yasin Aydın 19 sayıyla tamamladı.

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