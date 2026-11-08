Halkbank rahat

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi 5. haftasında Sungurlu Belediyespor ile Mahmut Atalay Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Halkın Efeleri karşılaşmayı 17-25, 23-25, 21-25'lik setlerle 3-0 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Ligde 5'te 5 yaparak 11 puana ulaşan Başkent temsilcisi ligin 6. haftasında 14 Kasım Cuma günü Sultanbeyli Belediyesi'ne konuk edecek.

DARLAN'DAN 25 SAYI

Ankara ekibinde maçın en skorer oyuncusu 25 sayı ile Darlan Souza oldu. Sungurlu Belediyespor'lu Oskar Espeland ise attığı 16 sayıya rağmen takımının yenilgisini engelleyemedi. Halkın Efeleri AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Final mücadelesinde 11 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

Halkın Efeleri, SMS Grup Efeler Ligi'nin beşinci haftasında deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.