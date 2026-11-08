CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Voleybol Halkbank rahat

Halkbank rahat

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Sungurlu Belediyespor’u deplasmanda 17-25, 23-25, 21-25’lik setlerle 3-0 yendi. Galibiyet serisini sürdüren Halkın Efeleri ligde 5’te 5 yaptı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 06:50
Halkbank rahat

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi 5. haftasında Sungurlu Belediyespor ile Mahmut Atalay Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Halkın Efeleri karşılaşmayı 17-25, 23-25, 21-25'lik setlerle 3-0 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Ligde 5'te 5 yaparak 11 puana ulaşan Başkent temsilcisi ligin 6. haftasında 14 Kasım Cuma günü Sultanbeyli Belediyesi'ne konuk edecek.

DARLAN'DAN 25 SAYI

Ankara ekibinde maçın en skorer oyuncusu 25 sayı ile Darlan Souza oldu. Sungurlu Belediyespor'lu Oskar Espeland ise attığı 16 sayıya rağmen takımının yenilgisini engelleyemedi. Halkın Efeleri AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Final mücadelesinde 11 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

Halkın Efeleri, SMS Grup Efeler Ligi'nin beşinci haftasında deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den Danilo bombası!
7 futbolcu sarı kart görmeli miydi? Son noktayı koydular
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Katil Netanyahu dönemi bitiyor! İsrail'de hükümeti kurma görevi Gadi Eisenkot'a verildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...
Buruk'tan Osimhen sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'dan 1 gol 1 de asist! | İZLE Arda'dan 1 gol 1 de asist! | İZLE 01:01
Buruk'tan Osimhen sözleri! Buruk'tan Osimhen sözleri! 01:01
Arda yine yıldızlaştı! Real Madrid kazandı Arda yine yıldızlaştı! Real Madrid kazandı 01:01
PSG evinde tek golle galip PSG evinde tek golle galip 01:01
Roma 3 puanı 3 golle aldı Roma 3 puanı 3 golle aldı 01:01
Arda yine yıldızlaştı! Real Madrid kazandı Arda yine yıldızlaştı! Real Madrid kazandı 01:00
Daha Eski
PSG evinde tek golle galip PSG evinde tek golle galip 00:56
Roma 3 puanı 3 golle aldı Roma 3 puanı 3 golle aldı 00:48
Buruk'tan Osimhen sözleri! Buruk'tan Osimhen sözleri! 00:34
A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu! A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu! 00:23
Sergen Yalçın: Hak eden burada olacak! Sergen Yalçın: Hak eden burada olacak! 00:23
G.Saray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor G.Saray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor 00:23