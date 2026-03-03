F.Bahçe’nin konuğu Aras

Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley Çeyrek Final maçında bugün Aras Kargo'yu konuk edecek. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında kazanan takım Eczacıbaşı-Göztepe maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 06:50
