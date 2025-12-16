CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Gardini dönemi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Andrea Gardini getirildi. 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 60 yaşındaki Gardini'nin kariyerinde 2 Polonya Ligi ve 1'er Polonya Kupası, Polonya Süper Kupası, Yunanistan Kupası ile Yunanistan Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

16 Aralık 2025 Salı 06:50
Galatasaray’da Gardini dönemi
