Galatasaray’da Gardini dönemi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Andrea Gardini getirildi. 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 60 yaşındaki Gardini'nin kariyerinde 2 Polonya Ligi ve 1'er Polonya Kupası, Polonya Süper Kupası, Yunanistan Kupası ile Yunanistan Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.
