Haberler Voleybol VakıfBank: 3 - Beşiktaş: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 19:40
Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Mehmet Gül, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Dangubic, Berka Buse Özden, Boskovic, Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Nehir Kurtulan, Cazaute, Selin Yener, Aylin Uysalcan, Teixeira)

Beşiktaş: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Selin Adalı, Buket Gülübay, Selin Adalı, Kullerkann, Kurilo, Ceren Karagöl, Zeynep Üzen)

Setler: 25-19, 25-16, 25-19

Süre: 90 dakika (31, 26, 33)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

