CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Kuzeyboru 0-3 Galatasaray Daikin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kuzeyboru 0-3 Galatasaray Daikin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 20:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kuzeyboru 0-3 Galatasaray Daikin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Vodafone Sultanlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray Daikin, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık, Nilsu Şen, Lozo, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Tietianiec, Aleyna Sevim)

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Timmerman, Grobelna, Sylla, Yasemin Güveli (Eylül Yatgın, Bongaerts, Carutasu, Lukasik)

Setler: 16-25, 14-25, 28-30

Süre: 89 dakika (27, 23, 39)

Başakşehir-G.Saray | CANLI
Tekke: Daha iyi olmalıyız!
DİĞER
Bülent Timurlenk’ten Osimhen uyarısı! “Galatasaray’da asıl kritik nokta...”
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
Başakşehir'de Filistin koreografisi!
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tekke: Daha iyi olmalıyız! Tekke: Daha iyi olmalıyız! 19:46
VakıfBank Beşiktaş'a set vermedi! VakıfBank Beşiktaş'a set vermedi! 19:40
Buruk: Lemina ve Osimhen'i dinlendirdik! Buruk: Lemina ve Osimhen'i dinlendirdik! 19:29
Sergen Yalçın: Beşiktaş'a yakışan bir durum değil! Sergen Yalçın: Beşiktaş'a yakışan bir durum değil! 19:25
Barcelona son dakikada kazandı! Barcelona son dakikada kazandı! 19:21
Rıdvan Yılmaz'dan maç sonu tepki! Rıdvan Yılmaz'dan maç sonu tepki! 19:21
Daha Eski
Nottingham Mancini ile temasa geçti! Nottingham Mancini ile temasa geçti! 19:14
Brighton evinde N. United'a şans tanımadı! Brighton evinde N. United'a şans tanımadı! 19:11
Haaland sahne aldı City kazandı! Haaland sahne aldı City kazandı! 19:07
Beşiktaş'a evinde Gençlerbirliği şoku! Beşiktaş'a evinde Gençlerbirliği şoku! 19:00
Fırtına'ya 20 dakika yetti! Fırtına'ya 20 dakika yetti! 18:57
F.Bahçe Opet deplasmanda galip! F.Bahçe Opet deplasmanda galip! 18:39