Sultan ligi başlıyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezonun açılış maçında Zeren Spor, VakıfBank'ı konuk edecek. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın ilk servisi saat 19.00'da atılacak. Organizasyonun 2025-26 sezonunda 6 şehirden 14 takım yer alacak. Ligde İstanbul'dan 7, Ankara ve İzmir'den ikişer takım bulunuyor. Aksaray, Aydın ve Bursa'dan ise birer takım mücadele edecek. Vodafone Sultanlar Ligi'nde birinci devre karşılaşmaları 11 Ekim21 Aralık, ikinci devre karşılaşmaları 3 Ocak-14 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak.

HAFTANIN PROGRAMI

BUGÜN

19.00: Zeren Spor-VakıfBank

YARIN

14.00: Aras Spor-Fenerbahçe Medicana

15.00: Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru

18.00: Beşiktaş-İlbank

18.30: Galatasaray Daikin-Aydın BB

19.00: Göztepe-Nilüfer Bld.

20.30: THY-Bahçelievler Bld.