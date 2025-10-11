CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Sultan ligi başlıyor

Sultan ligi başlıyor

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi’nin 42. sezonu bugün oynanacak tek maçla başlayacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sultan ligi başlıyor

Sezonun açılış maçında Zeren Spor, VakıfBank'ı konuk edecek. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın ilk servisi saat 19.00'da atılacak. Organizasyonun 2025-26 sezonunda 6 şehirden 14 takım yer alacak. Ligde İstanbul'dan 7, Ankara ve İzmir'den ikişer takım bulunuyor. Aksaray, Aydın ve Bursa'dan ise birer takım mücadele edecek. Vodafone Sultanlar Ligi'nde birinci devre karşılaşmaları 11 Ekim21 Aralık, ikinci devre karşılaşmaları 3 Ocak-14 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak.

HAFTANIN PROGRAMI

BUGÜN

19.00: Zeren Spor-VakıfBank

YARIN

14.00: Aras Spor-Fenerbahçe Medicana

15.00: Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru

18.00: Beşiktaş-İlbank

18.30: Galatasaray Daikin-Aydın BB

19.00: Göztepe-Nilüfer Bld.

20.30: THY-Bahçelievler Bld.

G.Saray'a Sambacı stoper!
İşte F.Bahçe'nin ocak bombası! G.Saray da istiyor
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
Tedesco'dan radikal karar! İrfan Can ve Asensio…
Singo'ya çifte talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella: Dersimize çalıştık Montella: Dersimize çalıştık 00:28
Fatih Terim için sürpriz iddia! Fatih Terim için sürpriz iddia! 00:28
F.Bahçe Beko sahasında mağlup! F.Bahçe Beko sahasında mağlup! 00:28
F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! 00:28
İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! 00:28
Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! 00:28
Daha Eski
Özbek’ten Kerem transferi yorumu! Özbek’ten Kerem transferi yorumu! 00:28
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! 00:28
Trabzonspor'dan Onana açıklaması! Trabzonspor'dan Onana açıklaması! 00:28
Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! 00:28
Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! 00:28
Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! 00:28