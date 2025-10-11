Sultan ligi başlıyor

Sezonun açılış maçında Zeren Spor, VakıfBank'ı konuk edecek. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın ilk servisi saat 19.00'da atılacak. Organizasyonun 2025-26 sezonunda 6 şehirden 14 takım yer alacak. Ligde İstanbul'dan 7, Ankara ve İzmir'den ikişer takım bulunuyor. Aksaray, Aydın ve Bursa'dan ise birer takım mücadele edecek. Vodafone Sultanlar Ligi'nde birinci devre karşılaşmaları 11 Ekim21 Aralık, ikinci devre karşılaşmaları 3 Ocak-14 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak.
HAFTANIN PROGRAMI
BUGÜN
19.00: Zeren Spor-VakıfBank
YARIN
14.00: Aras Spor-Fenerbahçe Medicana
15.00: Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru
18.00: Beşiktaş-İlbank
18.30: Galatasaray Daikin-Aydın BB
19.00: Göztepe-Nilüfer Bld.
20.30: THY-Bahçelievler Bld.