TÜRKİYE-HOLLANDA voleybol maçı HD, kesintisiz TRT Spor canlı izle! Filenin Efeleri Hollanda voleybol maçı izleme linki

Türkiye - Hollanda voleybol maçı için heyecan dorukta! Filenin Efeleri bu akşam kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Maç saatine kısa süre kala, “Türkiye - Hollanda voleybol maçı izle” aramaları sporseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 09:01 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 09:08
Filenin Efeleri Hollanda maçı canlı izle | TRT Spor yayın ekranı | Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nda yer alarak Japonya, Libya ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonanın açılışında Japonya ile karşılaşacak olan milliler, ardından Libya ve Kanada ile zorlu mücadelelere çıkacak. Filenin Efeleri'nin grup maçları, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Filenin Efeleri voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

Türkiye-Hollanda voleybol maçını izlemek için tıklayınız.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Hollanda son 16 turu voleybol karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.30'da oynanacak.

FİLENİN EFELERİ DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

FİLENİN EFELERİ KADROSU VE MAÇ PROGRAMI

Millilerimiz, şampiyonada G Grubu'nda Japonya, Libya ve Kanada ile mücadele edecek.

Filenin Efeleri'nin kadrosu ve maç programı şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör Çaprazları: Adis Lagumzija, Can Koç

Smaçörler: Mirza Lagumzdija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

13 Eylül 2025

TSİ 09.00 Japonya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

15 Eylül 2025

TSİ 05.30 Türkiye-Libya (TRT Spor Yıldız)

17 Eylül 2025

TSİ 09.00 Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

