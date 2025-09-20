TÜRKİYE-HOLLANDA voleybol maçı HD, kesintisiz TRT Spor canlı izle! Filenin Efeleri Hollanda voleybol maçı izleme linki

Filenin Efeleri Hollanda maçı canlı izle | TRT Spor yayın ekranı | Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nda yer alarak Japonya, Libya ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonanın açılışında Japonya ile karşılaşacak olan milliler, ardından Libya ve Kanada ile zorlu mücadelelere çıkacak. Filenin Efeleri'nin grup maçları, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Filenin Efeleri voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Hollanda son 16 turu voleybol karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.30'da oynanacak.
Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Final için sahnede! 🇹🇷🔥 MAÇ GÜNÜ! 🏐 🆚 Hollanda 🇳🇱 ⏰ TSİ 10.30 📺 TRT Spor pic.twitter.com/VGMKWORSU2— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) September 19, 2025
FİLENİN EFELERİ DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
FİLENİN EFELERİ KADROSU VE MAÇ PROGRAMI
Millilerimiz, şampiyonada G Grubu'nda Japonya, Libya ve Kanada ile mücadele edecek.
Filenin Efeleri'nin kadrosu ve maç programı şu şekilde:
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör Çaprazları: Adis Lagumzija, Can Koç
Smaçörler: Mirza Lagumzdija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
13 Eylül 2025
TSİ 09.00 Japonya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
15 Eylül 2025
TSİ 05.30 Türkiye-Libya (TRT Spor Yıldız)
17 Eylül 2025
TSİ 09.00 Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)