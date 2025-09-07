CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Daniele Santarelli: Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum

Daniele Santarelli: Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, "Yaptıklarımızla gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 20:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Daniele Santarelli: Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum

Santarelli, maçın ardından yaptığı açıklamada, bugün kazanmak için her şeyi denediklerini ifade etti.

Dünyanın en iyi takımlarından biri olan İtalya'yı yenmek için mücadele ettiklerini dile getiren Santarelli, "Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Belki de bu yüzden üzgünüz çünkü çok yakındık. Yaptıklarımızla gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum. Bence onlar bizi yenmek için çok mücadele ettiler. Bazı anlarda onları gerçekten çok zor durumda bıraktık. Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum. Herkes bize inandı, bizi destekledi. Bugün bence mutlu olabilirler." diye konuştu.

EDA ERDEM DÜNDAR: "BURADA ÇOK FAZLA EMEK VAR"

Kaptan Eda Erdem Dündar ise İtalya karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben şahsen çok üzgün değilim. Çünkü başardığımız şey çok büyük. Bence bunu kutlamamız gerekiyor. Tarihimizde ilk kez yarı finale, sonra finale kaldık. Şimdi de gümüş madalya kazandık. Bunun değeri ve önemi çok fazla. Burada çok fazla emek var. Takım arkadaşlarımın her biriyle gurur duyuyorum. Bugün sahada çok güzel bir mücadele vardı. Her an ivme bize dönebilirdi. Oyun yüzde 50-50'liydi. Şans topları son sette İtalya'dan yanaydı ama bence gurur duymamız gerekir. Türk voleybolu adına inanılmaz bir gün."

Türk halkına destekleri için teşekkür eden Eda Erdem, "Onların desteklerini her zaman hissediyoruz. İyi ki varsınız. Sizlere güzel bir voleybol izlettirmeye çalıştık. Biz burada güzel bir mücadele verdiğimizi düşünüyoruz. Sizlerin desteklerini her zaman hissediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

GİZEM ÖRGE: "ÇOK İYİ BİR TURNUVA GEÇİRDİK"

Milli libero Gizem Örge de takım arkadaşlarının mücadelesinden dolayı gururlu olduğunu vurgulayarak, "Gururluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten büyük bir mücadele verdik. Çok iyi bir turnuva geçirdik. Tabii ki çok yakındık şampiyonluğa, bunun burukluğunu yaşadık. Ancak bu gümüş madalyanın keyfini çıkarmamız gerekiyor. Türkiye'de Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Her geçen gün dünya zirvesinde Türk bayrağımızı gururla taşımaya devam ediyoruz. Daha da ileri götüreceğimize hiç şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu için çarpıcı açıklama! Galatasaray'a transfer olacak mı?
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? İlker Arslan ve Fazlı Ateş'in çelişkili ifadeleri: "Arsa satışı" dediler tapuda izine rastlanmadı
Filenin Sultanları Dünya 2.'si
Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slovenya EuroBasket'te çeyrek finalde! Slovenya EuroBasket'te çeyrek finalde! 20:47
Gençlerbirliği'nden iyi prova! Gençlerbirliği'nden iyi prova! 20:05
"Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum" "Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum" 20:01
Gürcistan'dan sahasında net galibiyet! Gürcistan'dan sahasında net galibiyet! 19:58
Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! 19:46
İtalya Grand Prix'sinde kazanan Verstappen! İtalya Grand Prix'sinde kazanan Verstappen! 18:35
Daha Eski
Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! 18:30
Toprak Fransa'da bir ilki başardı! Toprak Fransa'da bir ilki başardı! 18:11
İşte Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i! İşte Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i! 17:43
Filenin Sultanları Dünya 2.'si Filenin Sultanları Dünya 2.'si 17:37
Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! 16:49
Türkiye-İspanya maçı bilgileri! Türkiye-İspanya maçı bilgileri! 16:45