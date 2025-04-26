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Haberler Voleybol Galatasaray HDI Sigorta 1-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray HDI Sigorta 1-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 22:53
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Galatasaray HDI Sigorta 1-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede setler 23-25, 15-25, 25-23 ve 25-27 sonuçlandı. Başkent ekibi, böylece seride 2-0 öne geçti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Ziraat Bankkart, ilk seti 25-23 kazanarak öne geçti. İkinci sette üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, 25-15'lik skorla farkı açtı. Üçüncü sette Galatasaray HDI Sigorta oyuna tutunmayı başardı ve 25-23'lük set galibiyetiyle skoru 2-1'e getirdi. Ancak dördüncü set büyük bir mücadeleye sahne oldu. 42 dakika süren seti 27-25 kazanan Ziraat Bankkart, maçtan 3-1 galip ayrılarak final serisinde çok önemli bir avantaj yakaladı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinin üçüncü karşılaşması, 29 Nisan Salı günü TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak. Ziraat Bankkart, üçüncü maçı da kazanması halinde Efeler Ligi şampiyonluğunu ilan edecek.

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