Abbondanza F.Bahçe’de

Yeni sezon için önemli transferlere imza atan Fenerbahçe Medicana'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan pasör Alessia Orro ile anlaşan sarı lacivertlilerin gelecek sezon takımın başına geçecek başantrenörünü İtalyanlar duyurdu. Vero Volley Milano forması giyen İtalyan pasör Orro sarı-lacivertlilerin 3 yıllık sözleşme teklifine 'evet' derken yıldız voleybolcu senelik 600 bin euro kazanacak. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Marco Fenoglio ile yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerin, 2013- 2017 yılları arasında da takımda görev yapan Marcello Abbondanza'yı başantrenörlük görevine getireceği ileri sürüldü. Abbondanza 2019-2023 yılları arasında Türk Hava Yolları'nı da çalıştırmıştı.