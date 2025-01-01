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Haberler Voleybol Atmosfer mükemmel

Atmosfer mükemmel

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Igor Kolakovic, takım içerisindeki atmosferi "Mükemmel" olarak anlattı. Kaliteli oyun vurgusu yapan Kolakovic, "Heyecanlı geçen mücadelelerin sonunda galibiyetler elde ettik. Oyuncuların özverili çalışmaları sayesinde takım içinde kaliteli oyunun ve mükemmel atmosferin temelini oluşturmayı başardığımızı düşünüyorum" dedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Atmosfer mükemmel
Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Igor Kolakovic, takım içerisindeki atmosferi "Mükemmel" olarak anlattı. Kaliteli oyun vurgusu yapan Kolakovic, "Heyecanlı geçen mücadelelerin sonunda galibiyetler elde ettik. Oyuncuların özverili çalışmaları sayesinde takım içinde kaliteli oyunun ve mükemmel atmosferin temelini oluşturmayı başardığımızı düşünüyorum" dedi.
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