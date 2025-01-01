DİĞER
Atmosfer mükemmel
Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Igor Kolakovic, takım içerisindeki atmosferi "Mükemmel" olarak anlattı. Kaliteli oyun vurgusu yapan Kolakovic, "Heyecanlı geçen mücadelelerin sonunda galibiyetler elde ettik. Oyuncuların özverili çalışmaları sayesinde takım içinde kaliteli oyunun ve mükemmel atmosferin temelini oluşturmayı başardığımızı düşünüyorum" dedi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.