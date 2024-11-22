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Haberler Voleybol Beşiktaş 1-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş 1-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU ÖZET)

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 13-25, 26-24, 25-22 ve 25-16’lık skorlarla 3-1 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 22:25
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Beşiktaş 1-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 13-25, 26-24, 25-22 ve 25-16'lık skorlarla 3-1 mağlup etti.

Salon: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Ebru Kaya, Saadettin Kıral

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Rettke, Boskovic, Hande, Stevanovic, Simge (L), Naz, Nicoletti, Gray, Jack-Kısal, Aybüke

Beşiktaş: Merve, Rozanski, Bengisu, Brakocevic, Saliha, Maglio, Alara (L), Derya, Dilay, Begüm

Setler: 25-13, 24-26, 22-25, 25-16

Süre: 110 dakika (25,32,30,23)

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