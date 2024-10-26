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Haberler Voleybol

Eczacıbaşı 0-3 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 21:24
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Eczacıbaşı 0-3 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sultanlar Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Medicana'ya 3-0 mağlup oldu. Eczacıbaşı ligde ilk mağlubiyetini yaşarken, sarı-lacivertliler ise namağlup olarak devam ediyor.

Salon: Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Topal

ECZACIBAŞI: Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin, Simge Akoz, Yaprak Erkek, Naz Akyol, Nicoletti

FENERBAHÇE MEDICANA: Meliha, Eda Erdem, Drca, Arelya Karasoy, Stysiak, De Souza, Vuchkova, Vargas, Gizem Örge,

SETLER: 19-25, 20-25, 24-26

SÜRE : 87 dakika ( 23, 26, 38)

Kaynak: DHA

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