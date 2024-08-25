Danimarka 3-0 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) Filenin Efeleri Danimarka'ya kaybetti!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde sahne aldı.
Filenin Efeleri, elemelerde A Grubu'nda Macaristan ve Danimarka ile mücadele ediyordu. Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla (25-23, 25-23, 27-25) Danimarka oldu.
Milliler, gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da Macaristan'ı konuk edecek.
MİLLİLERİN SPORCU KADROSU ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:
Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan
Smaçörler: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram
Orta Oyuncular: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Burakhan Tosun
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan
Liberolar: Volkan Döne, Caner Ergül