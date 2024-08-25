Danimarka 3-0 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) Filenin Efeleri Danimarka'ya kaybetti!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde sahne aldı.

Filenin Efeleri, elemelerde A Grubu'nda Macaristan ve Danimarka ile mücadele ediyordu. Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla (25-23, 25-23, 27-25) Danimarka oldu.

Milliler, gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da Macaristan'ı konuk edecek.

MİLLİLERİN SPORCU KADROSU ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Smaçörler: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram

Orta Oyuncular: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Burakhan Tosun

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Liberolar: Volkan Döne, Caner Ergül