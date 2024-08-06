ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Çin - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Paris 2024 çeyrek final

Dilenin Sultnaları, Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı. Peki Çin - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

ÇİN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çin - Türkiye maçı 6 Ağustos Salı günü saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

SIRBİSTAN İLK SIRADA

Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı.

YARI FİNAL İTALYA - SIRBİSTAN GALİBİYLE

Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti.