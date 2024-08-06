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ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Çin - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Paris 2024 çeyrek final

A Milli Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya gelecek. İtalya maçıyla birlikte Paris 2024'te grup etabındaki ilk yenilgisini alan Filenin Sultanları, yarı final için mücadele edecek. Peki Çin - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 08:17
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ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Çin - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Paris 2024 çeyrek final

Dilenin Sultnaları, Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı. Peki Çin - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

ÇİN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çin - Türkiye maçı 6 Ağustos Salı günü saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

SIRBİSTAN İLK SIRADA

Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı.

YARI FİNAL İTALYA - SIRBİSTAN GALİBİYLE

Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti.

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