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Galatasaray Daikin Timmerman'ı transfer etti!

Galatasaray Daikin, Hollandalı orta oyuncu Eline Timmerman'ı kadrosuna kattı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 13:50
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Galatasaray Daikin Timmerman'ı transfer etti!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı orta oyuncu Eline Timmerman'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Profesyonel voleybol kariyerine 2013 yılında RIVO Rijssen'de başlayan Timmerman, TT Papendal Arnhem, Coolen Alterno, Team Eurosped, Ladies in Black Aachen ve son olarak da Allianz MTV Stuttgart formasını giydi.

Timmerman, kulüp kariyerinde 3 Almanya Ligi, 2 Almanya Kupası, 1 kez de Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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