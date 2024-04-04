Fenerbahçe Opet 3 - 1 Türk Hava Yolları (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Vodafone Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, sahasında ağırladığı Türk Hava Yolları'nı 25-23, 17-25, 25-23 ve 25-14'lük setlerle 3-1 mağlup etti. Seride durumu 2-0'a getiren sarı-lacivertli ekip finale yükseldi. Fenerbahçe finalde Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
FENERBAHÇE OPET: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Buse Ünal, Meliha Diken, Ada Korkmaz Germen, Stysiak, (Gizem Örge)
TÜRK HAVA YOLLARI: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris, Sıla Çalışkan, Duarte, Derya Güç, Şeyma Ercan, (Melis Yılmaz, Buse Sonsırma Kayacan)
SETLER: 25-23, 17-25, 25-23, 25-14
SÜRE: 106 dakika (26', 24', 32', 24')