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VakıfBank Başantrenörü Guidetti 'Yarının Sultanları' projesi kapsamında Kırklareli'de

Son dakika Voleybol haberleri... VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocuklarının geleceğe umutla bakabilmeleri için hayata geçirdiği 'Yarının Sultanları' projesinin bu yılki ikinci ayağı Kırklareli’nde gerçekleşti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 15:09
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VakıfBank Başantrenörü Guidetti 'Yarının Sultanları' projesi kapsamında Kırklareli'de

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin kız çocuklarının geleceğe umutla bakabilmeleri için 2018 yılında hayata geçirdiği 'Yarının Sultanları' projesinin bu yılki ikinci etabı Kırklareli'nde yapıldı. Farklı illerde voleybol oynayan kız çocukları ile bir araya gelinen projede 2024'ün ilk ayağı Zonguldak'ta gerçekleşirken, sarı-siyahlıların başantrenörü, Kırklareli'nde de kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi. Giovanni Guidetti'nin yanı sıra VakıfBank Spor Kulübü'nün yardımcı antrenörleri Saim Pakkan, Ahmetcan Erşimşek ve Fikret Ceylan, Kırklareli'ndeki antrenmanlarda yer aldı. Genel Menajer Banu Can Schürmann ve Kulüp Müdürü Levent Özvarnalı da çalışmalara katılarak projeye destek oldu.

Kız çocuklarının sosyal yaşamlarında da başarılı olmaları hedefleniyor

Kırklareli İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilen projede Giovanni Guidetti ve yardımcıları, iki farklı grup halinde Kırklareli merkez ve çevre ilçelerden katılım sağlayan kız çocuklarıyla buluştu. VakıfBank Başantrenörü Guidetti ve ekibi ile gerçekleştirdikleri antrenman boyunca büyük mutluluk yaşayan çocuklar, eğitim süresince voleybol ile ilgili birçok teorik ve pratik bilgiyi öğrenme fırsatını yakaladı. Antrenmanların ardından soru-cevap bölümünde de çocukların ilgiyle dinlediği Guidetti, projede kız çocuklarının sporun yanı sıra sosyal hayatlarında de başarılı olabilmeleri için onlara gerekli moral ve motivasyonu sağlamayı hedefliyor.

"Kız çocuklarının hayatlarına ışık olmak en büyük mutluluk"

VakıfBank Başatrenörü Giovanni Guidetti, Yarının Sultanları'nın Kırklareli etabıyla ilgili olarak, "Projenin bu yılki ikinci etabı için Kırklareli'ne geldik. Yine gözlerinde umut ve kalplerinde voleybol sevgisi olan kız çocuklarıyla buluştuk. Daha önce gittiğimiz şehirlerde olduğu gibi Kırklareli'nde de çok güzel karşılandık. Voleybolu öğrenmek isteyen çocuklarla bir araya geldikçe bizim de projenin devamı için daha büyük bir isteğimiz ve heyecanımız oluşuyor. VakıfBank da bu yolculukta bize eşlik ediyor ve katkılarıyla beraber istediğimiz verimi alıyoruz. Bir antrenör olarak, voleybola karşı sorumluluğumuz sadece başarılı sonuçlarla sınırlı değil. Bu sporun tabana yayılması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kırklareli'nde de çok verimli bir gün geçirdik. Kız çocuklarının hayatlarına umut ışığı olmak bizlerin en büyük mutluluğu" dedi.

Banu Can Schürmann: "Guidetti'nin bu anlamlı yolculuğuna destek olmaya devam edeceğiz"

VakıfBank Kulüp Menajeri Banu Can Schürmann ise, "Zonguldak'ın ardından Kırklareli'nde de kız çocuklarıyla bir araya geldik. Giovanni Guidetti seviyesindeki bir antrenörün böyle bir projeyi başlatması ülke voleybolu için çok anlamlı. Bizler de VakıfBank olarak bu yolculuğun bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Yarının Sultanları projesine destek olmaya devam edeceğiz. Kız çocuklarının bizleri salonda gördükleri ilk andan antrenman sonuna kadar büyük bir ilgiyle takip ettiklerini görmek ne kadar doğru bir işe imza attığımızı gösteriyor" diye konuştu.

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