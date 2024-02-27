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Arkas Spor CEV Kupası yarı final rövanşında SVG Lüneburg'la karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... CEV Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz Arkas Spor, yarı final rövanş maçında 28 Şubat Çarşamba günü Alman ekibi SVG Lüneburg'un rakibi olacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 13:28
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Arkas Spor CEV Kupası yarı final rövanşında SVG Lüneburg'la karşılaşacak

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanşında 28 Şubat Çarşamba günü Almanya'da SVG Lüneburg'la karşılaşacak.

Lüneburg kentinde LKH Arena'daki karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem olarak Kıbrıs Rum Kesimi'nden Christos Maifoshis ile İspanyol Gloria Souto Jimenez görev yapacak.

İlk maçı 3-0 kazanan Arkas Spor, her türlü galibiyette ve 3-2 mağlup olması durumunda adını finale yazdıracak. Karşılaşmayı ev sahibi ekibin 3-0 veya 3-1 kazanması halinde ise finale yükselecek ekip altın setle belirlenecek.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ilk müsabakayı 3-0 kaybeden Fenerbahçe Parolapara, 29 Şubat Perşembe günü Polonya ekibi Asseco Resovia'yı konuk edecek.

Bu sezon Avrupa'daki 11 maçta tek yenilgisi bulunan Arkas Spor, Avrupa kupalarında 135. maçına çıkacak. İzmir temsilcisi geride kalan 134 maçta 72 galibiyet ve 62 yenilgi yaşadı.

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