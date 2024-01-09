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Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'ya konuk olacak

Son dakika spor haberleri... CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, 10 Ocak Çarşamba günü Macaristan temsilcisi Vasas Obuda'ya konuk olacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 16:09
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Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'ya konuk olacak

Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında 10 Ocak Çarşamba günü Macaristan'ın Vasas Obuda ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

ERD Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Sırp Aleksandar Petrovic ve Polonyalı Agnieszka Michlic yönetecek.

B Grubu'nda yaptığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve ikinci sırada bulunan Eczacıbaşı Dynavit, son olarak Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yenmişti.

Grupta galibiyeti bulunmayan Vasas Obuda ise son sırada yer alıyor.

Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

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