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VakıfBank 3-0 Sport Center (MAÇ SONUCU - ÖZET) VakıfBank galibiyetle başladı!

Son dakika spor hbaerleri... Temsilcimiz VakıfBank Çin'de düzenlenen, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Sport Center ile karşılaştığı maçta rakibini 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 11:11
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VakıfBank 3-0 Sport Center (MAÇ SONUCU - ÖZET) VakıfBank galibiyetle başladı!

VakıfBank - Sport Center: 3-0

SALON: Hangzhou

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ogbogu, Ayça (L) (İdil Naz, Aleksia, Aylin (L), Busa, Van Aalen, Bahar)

SPORT CENTER 1: Doan, Dinh, Vi Thi, T.Nyugen, T.Doan, Pham, K.Nyugen (L) (Ly, T.Hoang, Tran, T.Tran, Vo, H.Nyugen, Le)

SETLER: 25-10, 25-15, 25-13

SÜRE: 69 dakika

VakıfBank, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center'ı 3-0 mağlup ederek, organizasyona galibiyetle başladı.

Sarı-siyahlılar, B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında 15 Aralık Cuma günü TSİ 09.00'da Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımıyla karşılaşacak.

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