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Filenin Sultanları olimpiyat elemeleri için Tokyo'ya uçtu!

Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, gözünü olimpiyatlara dikti. Filenin Sultanları, Japonya'da düzenlenecek olimpiyat elemeleri için Tokyo'ya hareket etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 15:31
Filenin Sultanları olimpiyat elemeleri için Tokyo'ya uçtu!

ABD ve Belçika'da iki şampiyonluk kazanan A Milli Kadın Voleybol takımına zorlu sürecin ardından sadece üç gün izin verildi. İtalyan Başantrenör Daniele Santarelli'nin Avrupa şampiyonluğunun ardından verdiği üç günlük iznin ardından milli takım, İstanbul Havalimanı'nda toplandı. Filenin Sultanları, yolculuk öncesi Igapass tarafından İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde ağırlandı. Bir süre burada dinlenen milli takım uçağa kadar uğurlandı. Filenin Sultanları, Kore Havayolları'nın tarifeli uçağıyla dün saat 21.50'de Seul aktarmalı Tokyo'ya havalandı.

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol takımı, Tokyo'da düzenlenecek Paris 2024 olimpiyat elemelerinde B grubunda mücadele edecek. Filenin sultanları 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak. Tokyo'da düzenlenecek Paris 2024 olimpiyat elemelerinde B grubunda filenin sultanlarının maç programı şu şekilde:

16 Eylül saat 07.00 Türkiye-Porto Riko, 17 Eylül saat 07.00 Türkiye-Bulgaristan, 19 Eylül saat 07.00 Türkiye-Peru, 20 Eylül saat 07.00 Türkiye-Arjantin, 22 Eylül saat 10.00 Türkiye-Brezilya, 23 Eylül saat 13.30 Türkiye-Japonya, 24 Eylül saat 10.00 Türkiye Belçika

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