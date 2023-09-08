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Aktüel Haberler (08.09.23)

Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın Slovenya ile karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı, adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 06:50
Aktüel Haberler (08.09.23)

Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın Slovenya ile karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı, adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Filenin Efeleri'nin orta oyuncusu Faik Samet Güneş, zorlu maçtan zaferle ayrılmak istediklerini söyledi. Başarılı oyuncu, "Yüksek seviyede bir maç oynayacağız. Rakibimizi iyi analiz edeceğiz, onları iyi tanıyan bir hocamız var. Umarım turu geçen biz oluruz" ifadelerini kullandı.

START VERİLİYOR

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda koşulacak Merrell Belgrad Ultra Trail, bugün başlıyor. Yarışseverler, 60K, 30K, 15K ve 5K olmak üzere dört kategoride yarışacak. 10 Eylül'de sona erecek yarışta dereceye girenlere 350 bin TL ödül dağıtılacak.

TUFAN FIRTINASI

Hull City forması giyen Ozan Tufan, performansıyla zirveye çıktı. Ağustos'ta 4 maçta 4 gol atan 28 yaşındaki oyuncu, Championship'te ayın futbolcusu ödülüne aday oldu. Ozan; Sam Morsy, Gabriel Sara ve Andre Vidigal'le yarışacak.

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