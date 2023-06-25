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TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Ukrayna voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız ile Ukrayna, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi final maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Türkiye - Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE - TRT Spor canlı izle

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 16:10
TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Ukrayna voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2023 CEV Avrupa Altın Ligi finali'nde Türkiye ile Ukrayna karşılaşacak. Filenin Efeleri, Hırvatistan'ın Zadar kentinde kritik maça çıkacak. Peki Türkiye - Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2023 CEV Avrupa Altın Ligi final maçı 25 Haziran 2023 Pazar günü, TSİ 21:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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