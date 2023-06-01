Türkiye - Sırbistan maçı CANLI İZLE | Voleybol Milletler Ligi

A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Antalya Spor Salonu'nda Güney Kore'yi 3-0 ile geçti.
Sırbistan ise ABD'ye mağlup oldu.
Milliler, grupta 2'de 2 yapmak için sahaya çıkıyor.
Türkiye - Sırbistan karşılaşmasının haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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TÜRKİYE - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Sırbistan maçı 1 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.