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Türkiye - Sırbistan maçı CANLI İZLE | Voleybol Milletler Ligi

Milletler Ligi'nin ikinci maçında filenin sultanları, Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmada Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan A Milli Voleybol Takımımız, ikide iki yapmayı hedefliyor. Türkiye - Sırbistan voleybol maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 19:58 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 20:10
Türkiye - Sırbistan maçı CANLI İZLE | Voleybol Milletler Ligi

A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Antalya Spor Salonu'nda Güney Kore'yi 3-0 ile geçti.

Sırbistan ise ABD'ye mağlup oldu.

Milliler, grupta 2'de 2 yapmak için sahaya çıkıyor.

Türkiye - Sırbistan karşılaşmasının haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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TÜRKİYE - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Sırbistan maçı 1 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

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