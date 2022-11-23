Eczacıbaşı Dynavit Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan taraf setler sonrasında 3-0'lık skorla Eczacıbaşı Dynavit oldu.
İŞTE MAÇIN DETAYLARI
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kisal (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Fabris)
Galatasaray HDI Sigorta: Popovic, Bell, Vasilantonaki, Ayçın Akyol, Gamze KIlıç, İlkin Aydın (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Karmen Aksoy, Eda Kafkas, Beren Yeşilırmak)
Setler: 31-29, 25-15, 25-22
Süre: 84 dakika (32, 22, 30)