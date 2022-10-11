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Türkiye-ABD maçı CANLI izle | FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek final

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek için tıklayın...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 18:26 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 18:28
Türkiye-ABD maçı CANLI izle | FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek final

2022 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD ile karşılaşıyor.

Filenin Sultnaları güçlü rakibini mağlup ederek yarı finale çıkmak istiyor.

TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - ABD maçı 11 Ekim Salı günü saat 18:30'da başladı. Müsabaka TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

İKİNCİ TURDA ABD VE SIRBİSTAN'A KAYBETTİK!

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Almanya, Kanada'yı set vermeden geçen Filenin Sultanları ABD karşısında 3-1'lik skorla parkeden mağlup ayrılırken son dünya şampiyonu Sırbistan karşısında set kazanamadan sahadan mağlup olarak ayrılmıştı. 17 puanla 3. sırada kalan ve çeyrek finaldeki rakibimizi Polonya-Almanya maçının sonucuna bırakan Filenin Sultanları, Almanya'nın Polonya karşısında 2 set almasının ardından 3'üncülüğü garantileyerek ABD ile eşleşmişti.

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