Çok yol katettik

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim'de düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başantrenör Giovanni Guidetti, "Çok fazla yol katettiğimizi ve iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Dünya Voleybol Şampiyonası'na hazırız" dedi. İtalyan çalıştırıcı ayrıca "İtalya'da oynadığımız son turnuvada takımımızdan çok fazla olumlu geri dönüş aldık. Şampiyonada her maçı kazanmak için oynayacağız" ifadelerini kullandı. Guidetti ayrıca takımın zihinsel ve fiziksel durumunun çok iyi olduğunu da sözlerine ekledi.