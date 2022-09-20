İşte Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın MVP adayları!

23 Eylül - 15 Ekim arası 19. kez düzenlenecek olan FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'na sadece birkaç gün kaldı. Çok çekişmeli geçmesi beklenen şampiyonanın en değerli oyuncu adaylarına yakından göz atıyoruz.

1- EGONU (VAKIFBANK)

Gelecek sezon Vakıfbank formasını terletecek olan İtalyanlar'ın en büyük yıldızı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2022 Uluslar Ligi'nde en değerli oyuncu olarak seçildi. 23 yaşındaki Egonu, hücum söz konusu olduğunda durdurulamaz bir güç. Egonu için maç başına 20 sayılık olağanüstü performanslar sıradan hale geldi. İtalya, 20 yıl sonra ilk kez podyumun zirvesine çıkmak için mücadele edecek ve bu yolda Egonu'yu çok ihtiyaçları var.

2- BOSKOVIC (SIRBİSTAN)

2015'ten bu yana Eczacıbaşı formasını giyen Sırbistan'ın büyük yıldızı, bu turnuvada Egonu'nun en büyük rakibi olarak görülüyor. 25 yaşındaki Sırp yıldız, ülkesinin son 6 yıldaki büyük başarılarının mimarı oldu. 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın yanısıra MVP seçilmesi, 2016 Rio'da Gümüş ve 2020 Tokyo'da bronz madalyalarda Boskovic'in payı çok büyüktü. 2022 Uluslar Ligi'nde dinlenen Boskovic, bu turnuvaya dinlenmiş ve yüzde 100 olarak geliyor.

3- GABI (BREZİLYA)

2019'dan bu yana VakıfBank formasını terleten Brezilyalı smaçör, son birkaç yılda çok büyük roller üstlendi. Brezilya'nın en iyi oyuncusu ve dünyanın da tartışmasız en iyilerinden biri. Eksiksiz ve komple bir oyuncu olan Gabi, son 15 ayda birçok uluslararası ve kulüp maçında yıldızını parlattı. Tokoya Olimpiyatları'nda, 2021 ve 2022 Uluslar Ligi'nde gümüş madalyalar alırken ülkesi, Gabi de çok başarılıydı. Vakıfbank'ın kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda da MVP ödülünü aldı.

4- EDA ERDEM DÜNDAR (TÜRKİYE)

2008'den bu yana Fenerbahçe formasını giyen 35 yaşındaki Türk yıldız, 10 yılı aşkın süredir milli takımımızın temel taşlarından biri. Son derece verimli ve tutarlı şekilde, dünyanın en iyi orta oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Türkiye'nin son yıllardaki önemli başarılarının tamamında en önemli oyunculardan biriydi. Emektar yıldızımız aynı zamanda takım kaptanı ve takım arkadaşlarını motive etmede kilit bir role sahip...

5- WOLOSZ (POLONYA)

Imoco Volley forması giyen yetenekli pasör, evinde düzenlenecek olan turnuvada Polonya'nın en önemli kozu olacak. 32 yaşındaki Wolosz, Imoco Volley Conegliano ile kulüp düzeyinde elde ettiği başarıları ülkesinde de tekrarlamaya çalışacak.

