Haberler Haberler BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2 MAYIS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2 MAYIS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 2 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 10:38 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 11:00
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