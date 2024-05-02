34 İLDE SARI UYARI | ⚡Meteoroloji tarih verdi: Yağmurlar ne zaman bitecek? 2 Mayıs Perşembe hava durumu

34 İLDE SARI UYARI ⚡| Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SARI KOD VERİLEN İLLER
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bu kapsamda sarı kod verilen iller şöyle sıralandı:
- Adana
- Adıyaman
- Ağrı
- Amasya
- Artvin
- Bingöl
- Bitlis
- Çorum
- Diyarbakır
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Kars
- Malatya
- K.Maraş
- Mardin
- Muş
- Ordu
- Rize
- Siirt
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Şanlıurfa
- Van
- Bayburt
- Batman
- Şırnak
- Ardahan
- Iğdır
- Osmaniye
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
2 MAYIS PERŞEMBE İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 20°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 22°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 27°C: Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 24°C: Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu
- MANİSA °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ADANA °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
- ANTALYA °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- BURDUR °C, 27°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- HATAY °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ANKARA °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- BOLU °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ZONGULDAK °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- AMASYA °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- SAMSUN °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- TOKAT °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- TRABZON °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ERZURUM °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- KARS °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- MALATYA °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- VAN °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- GAZİANTEP °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ŞANLIURFA °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.