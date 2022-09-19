Güzel bir sezon olacak

Kapucu, "Şu an dünyanın en iyi oyuncuları bu ligde oynuyor. Bolu olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Güzel ve keyifli maçlar izleteceğimizi düşünüyorum" dedi.



ERSİN DURGUT DARICA'DA

2. Lig' in yeni takımı Darıca Eğitim ve Spor Kulübü, Ersin Durgut'la anlaşma sağladı. Kariyerine Bursaspor'da başlayan ve Erdemir Ereğli, Fenerbahçe, Halkbank, Ziraat Bankası gibi Efeler Ligi'nde uzun yıllar forma giyen, A Milli Erkek Voleybol takımında da sayısız başarılara imza atan 2.08 m uzunluğundaki başarılı voleybolcu ile törenle sözleşme imzalandı.