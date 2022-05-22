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Imoco Volley - VakıfBank maçı CANLI izle! Imoco Volley - VakıfBank maçı canlı anlatım | Vakıfbank maçı izle

Temsilcimiz VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley ile kozlarını paylaşıyor. İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde müthiş bir sezon geçiren VakıfBank, kupalarına bir yenisini eklemeyi amaçlıyor. Imoco Volley - Vakıfbank maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 18:54 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 19:00
Imoco Volley - VakıfBank maçı CANLI izle! Imoco Volley - VakıfBank maçı canlı anlatım | Vakıfbank maçı izle

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Imoco Volley ile VakıfBank finalde karşı karşıya geliyor.

IMOCO VOLLEY - VAKIFBANK VOLEYBOL FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Imoco Volley - Vakıfbank final maçı TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

EN ÇOK DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN TAKIM
VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım rekorunu elinde bulunduruyor. Sarı-siyahlı ekip, bu kulvarda 2013, 2017, 2018 ve 2021 yıllarında namağlup şampiyon oldu. VakıfBank, dört altın, bir gümüş, iki bronz madalyayla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan takım olarak zirvede yer alıyor.

TÜRKİYE LİGİ'NDE SON 4 SEZONUN ŞAMPİYONU
VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde son 4 sezonda şampiyonluğa ulaşarak, rakiplerine kupa şansı tanımadı. Birleştiği Güneş Sigorta ile ligde toplam 13 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen 2019-2020 sezonunu lider bitirdi. VakıfBank, Türkiye Kupası'nda 8, Türkiye Şampiyonlar Kupası'nda ise 4 kez şampiyonluğa ulaştı.

GUIDETTI YÖNETİMİNDE 14 SEZONDA 22 KUPA
VakıfBank, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde 14 sezonda 22 kupa elde etti. Sarı-siyahlı takım, Guidetti ile 2008-2009 sezonunda bu yana 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 6 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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