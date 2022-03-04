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Tokat Belediye Plevne Altekma karşısında!

Son dakika spor haberleri... Tokat Belediye Plevne, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta müsabakalarında 5 Mart Cumartesi günü karşılaşacağı Altekma maçında galibiyeti hedefliyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 13:31
Tokat Belediye Plevne Altekma karşısında!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne, yarın karşılaşacağı Altekma maçında galibiyeti hedefliyor.

Tokat temsilcisinin ligin 22. haftasında yarın evinde Altekma ile yapacağı maç, saat 15.30'da başlayacak.

Başantrenör İlker Altan, AA muhabirine, Altekma maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Günde iki antrenman yaptıklarını belirten Altan, "Oyuncularımın antrenmanlardaki performansından memnunum. İnşallah güzel bir maç olur. Ligde son maçlara yaklaşıyoruz. Bunun bilincindeyiz." dedi.

Ligin sonuna doğru her hafta kader maçları oynadıklarını anlatan Altan, "Her maç final niteliği taşıyor. İlk yarıda deplasmanda 3-0 kaybetmiştik. Rövanşı almak istiyoruz. Taraftarlarımızı yarınki maça bekliyoruz. Onların desteğini yanımızda hissetmek bizim için önemli." diye konuştu.

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