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Voleybolda üst üste 3. kez Dörtlü Final'deyiz!

'mız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Milliler, ’in ev sahipliğinde düzenlenen 2. etap karşılaşmalarında Portekiz’i 3-0 yendi ve bitime bir maç kala grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantiledi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 22:00
Voleybolda üst üste 3. kez Dörtlü Final'deyiz!
'in ev sahipliğinde düzenlenen 2. etap karşılaşmalarında mücadele eden , C Grubu'ndaki beşinci maçında Portekiz'i 3-0 yendi. Milliler bitime bir maç kala grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantiledi.

Filenin Efeleri, gruptaki altıncı ve son maçında yarın TSİ 17.00'de Çekya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarında ev sahibi Belçika'nın yanı sıra Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Salon:
Hakemler: (İtalya), (İsrail)
Portekiz: , A.Ferreira, P.Martins, M.Ferreira, , , (L) (, L.Martins, Teixeira, Alves)
Türkiye: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullah (L) (Kaan, Ahmet, Efe, Arda, Mirza, Mustafa)
Setler: 28-30, 16-25, 16-25
Süre: 76 dakika (32,23,21)
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